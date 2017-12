Actualidade

Lisboa, 07 dez (Lisboa) - Pedro Pablo Pichardo vai passar a competir como atleta português, depois de obtida a naturalização este mês, anunciou hoje, em conferência de imprensa, o Benfica e o triplo saltador nascido em Cuba.

O atleta, de 24 anos, foi vice-campeão mundial em 2013 e 2015 e é detentor da quarta marca de sempre (18,08 metros).

O Benfica, que o contratou para suprir a saída de Nelson Évora - campeão olímpico de 2008 e recordista nacional, com 17,74 - para o Sporting, poderá contar com ele já para as provas nacionais de 2018, nomeadamente os campeonatos de clubes.