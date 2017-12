Actualidade

O avançado brasileiro do Benfica Jonas foi eleito melhor jogador do mês de outubro e novembro, seguido de Aboubakar, do FC Porto, e de Shoya, do Portimonense, revela hoje o site da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

Em comunicad, a Liga especifica que Jonas obteve 18,7 por cento dos votos, contra 11,7 de Aboubakar e 9,1 de Shoya.

Na II Liga, Rui Costa, do FC Famalicão, foi eleito com grande margem o melhor jogador em outubro e novembro, com 27,3 por cento.