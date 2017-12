Congresso/ANMP

A descentralização, as finanças locais e os fundos comunitários vão ser discutidos no XXIII Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), que decorre no sábado, em Portimão, onde também será votada a reeleição do presidente socialista Manuel Machado.

No Portimão Arena são esperados mais de 800 congressistas para a reunião magna da ANMP, subordinada ao tema de "Descentralizar Portugal, Poder Local", segundo dados avançados hoje à Lusa por fonte oficial da associação.

Os trabalhos serão abertos com a presença do primeiro-ministro António Costa e, no encerramento, estão previstas as participações do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, responsável pelas autarquias, e do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.