Actualidade

A Proteção Civil alertou hoje para o agravamento do tempo, com chuva forte e persistente nas regiões do Norte e do Centro, estendendo-se depois a todo o Continente, com queda de neve, vento forte e agitação marítima.

No seguimento de um contacto com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) indica que se prevê, para os próximos dias, o agravamento das condições meteorológicas.

O IPMA avisa para a "chuva forte e persistente nas regiões do Norte e do Centro no domingo e na segunda-feira", sendo que a chuva forte se estenderá "a todo o território do Continente a partir da madrugada de segunda-feira, até ao final da manhã desse dia".