Actualidade

A Moody's reviu hoje em alta o 'rating' dos depósitos do BPI, que saem assim do nível de 'lixo', e melhorou a nota da dívida de longo prazo do banco, que está a um passo do nível de investimento.

A agência de notação financeira indicou hoje que o 'rating' dos depósitos de longo e curto prazo subiram de 'Ba3' para 'Baa3', ficando assim num nível considerado de investimento de qualidade e não especulativo, o chamado 'lixo'.

Também o 'rating' da dívida de longo prazo do BPI subiu, continuando no entanto num nível de investimento especulativo: a classificação da dívida sénior não garantida passou de 'Ba3' para 'Ba1', estando a um nível da saída do 'lixo'.