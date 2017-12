Actualidade

A DBRS melhorou hoje o 'rating' de longo prazo do Santander Totta, de 'BBB' (high) para 'A' (low), mantendo a perspetiva da nota em estável.

A agência de notação financeira canadiana informou hoje que esta decisão surge depois da confirmação do 'rating' da casa-mãe, o espanhol Santander, em 'A'.

A DBRS justifica a subida do 'rating' do Santander Totta com "o apoio forte e previsível" ao banco pela instituição-mãe, sublinhando que as notas do Santander Totta "em geral vão movimentar-se em linha com os 'ratings' da dívida de longo prazo do Santander".