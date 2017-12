Actualidade

O Sporting de Braga venceu hoje o grupo C da Liga Europa de futebol, apesar de ter perdido em casa dos turcos do Basaksehir por 2-1, em jogo das sexta jornada da fase de grupos da prova.

Os 'arsenalistas', que já tinham assegurado a passagem aos 16 avos de final da prova na ronda anterior, viram-se em desvantagem logo aos 10 minutos, golo de Edin Visca, igualaram aos 55, por intermédio de Raul Silva, mas os turcos voltaram para a frente do marcador aos 77, com um golo de Emre Belozoglu, na conversão de uma grande penalidade.

O Sporting de Braga fechou assim a sua participação na liderança do grupo C com 10 pontos, à frente dos búlgaros do Ludogorets com nove, que, com o empate 1-1 em casa dos alemães do Hoffenheim, também seguiram em frente prova. O Basaksehir terminou na terceira posição com oito, enquanto os germânicos foram quartos com cinco.