O escritor Jerónimo Jarmelo venceu o Prémio de Poesia e Ficção de Almada, no valor de 2.500 euros, pela obra "Uma flor no meu deserto", divulgou hoje a Câmara de Almada.

"Jerónimo Jarmelo é o vencedor do Prémio Literário de Poesia e Ficção de Almada 2017, dedicado ao género Prosa de Ficção, com o original 'Uma flor no meu deserto'", lê-se no comunicado da autarquia almadense.

O galardão foi entregue hoje à noite na sala Pablo Neruda do Fórum Municipal Romeu Correia, naquela cidade estremenha.