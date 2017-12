Actualidade

O Vitória de Guimarães empatou hoje 1-1 na receção aos turcos do Konyaspor e falhou assim o apuramento para os 16 avos de final da Liga Europa de futebol, em jogo da sexta jornada do grupo I da prova.

A necessitar de vencer e que no outro jogo da 'poule' os franceses do Marselha perdessem em casa com os austríacos do Salzburgo - jogo terminou empatado 0-0 -, o Vitória viu-se em desvantagem logo aos 15 minutos, golo de Mehdi Mourabia, de nada servindo o tento da igualdade, anotado por Ali Turan na própria baliza, aos 77.

Os vitorianos terminaram a sua participação no quarto e último lugar do grupo I com cinco pontos, numa 'poule' em que Salzburgo (primeiro) e Marselha (segundo) se apuraram para os 16 avos de final, enquanto o Konyaspor ficou no terceiro posto.