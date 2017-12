Actualidade

O Ministério Público abriu 5.564 inquéritos por corrupção e criminalidade conexa nos três últimos anos judiciais, segundo um relatório hoje divulgado pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

De acordo com o Relatório Síntese 2014-2017 sobre Corrupção e Criminalidade Conexa, 2.014 dos inquéritos abertos nos últimos três anos (2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017) estão relacionados com crimes de corrupção, o que representa 36,2% do conjunto de crimes, seguindo-se o abuso de poder (1.286) e de perto o peculato (1.260).

Logo de seguida estão os inquéritos por crimes de branqueamento de capitais (534) e a Participação Económica em Negócio (251).