Actualidade

O principal negociador do Governo colombiano nos diálogos de paz com a guerrilha Exército de Libertação Nacional (ELN) afirmou que o cumprimento do cessar-fogo "abre a porta" para que seja prolongado após 09 de janeiro.

As avaliações que têm sido realizadas por diferentes instituições, como as Nações Unidas, mostram um "balanço muito satisfatório" dos três meses de vigência do cessar-fogo, afirmou Juan Camilo Restrepo, na quinta-feira, aos jornalistas, após reunir-se com o Presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos.

"Não se verificou nenhum incidente armado", realçou.