Actualidade

Mais de 1,2 milhões de pessoas estão a um passo da fome no Sudão do Sul, duas vezes mais do que no mesmo período do ano passado, alertou o secretário-geral adjunto para os Assuntos Humanitários da ONU.

Mark Lowcock advertiu na quinta-feira o Conselho de Segurança das Nações Unidas que, apesar de, nos últimos quatro anos, dois milhões de pessoas terem fugido do país, mergulhado num conflito armado, sete milhões de pessoas - ou "quase dois terços da população remanescente" - ainda precisa de ajuda humanitária.

No início do próximo ano, metade da população do Sudão do Sul vai estar dependente de ajuda alimentar de emergência, afirmou.