Venezuela

A Câmara de Representantes dos Estados Unidos aprovou na quinta-feira um projeto de lei de ajuda humanitária para a Venezuela, que prevê o envio de alimentos e medicamentos, instando ainda à aplicação de mais sanções.

O projeto, que carece agora de ratificação pelo Senado, foi aprovado com 388 votos a favor e apenas 29 contra, insta o Departamento de Estado e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) a implementar uma "estratégia" para que a ajuda humanitária chegue à Venezuela.

Segundo o diploma, que foi apresentado pelo democrata Elitor L. Engel, os Estados Unidos também pretendem trabalhar, de uma forma coordenada, com as Nações Unidas e com outros países da América Latina e do Caribe na angariação de donativos.