Brexit

A primeira-ministra britânica, Theresa May, está a caminho de Bruxelas, onde vai reunir-se esta manhã com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, confirmou Downing Street, após a UE ter anunciado um provável encontro.

Theresa May viaja acompanhada pelo ministro britânico para o 'Brexit', David Davis, devendo chegar a Bruxelas "pouco antes" das 06:00 (hora de Lisboa) para se encontrar com o presidente da Comissão Europeia e com o negociador chefe da União Europeia, Michel Barnier, detalhou Downing Street.

A Comissão Europeia anunciou, esta madrugada, uma provável reunião entre May e Juncker pelas 07:00 (06:00 em Lisboa), numa altura em que Londres e a União Europeia tentam alcançar um acordo sobre a primeira fase das negociações do 'Brexit'.