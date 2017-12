Actualidade

Um triplo CD de Amália Rodrigues, reunindo gravações feitas pela fadista entre 1966 e 1968, é editado hoje, no âmbito do cinquentenário do álbum "Fados 67", e apresenta "o melhor de sempre" da intérprete.

Em declarações à agência Lusa, o coordenador da edição discográfica, Frederico Santiago, afirmou que este triplo CD revela "um auge de modernidade que aconteceu no fado e que continua por repetir", pois a fadista tinha então "uma capacidade genial de colorir as palavras, sem sacrificar nada do ponto de vista musical".

O triplo CD "é de uma riqueza impressionante, reunindo mais de 60 fados e canções, entre os quais quase um CD inteiro com música de Alain Oulman (1928-1990)", sendo a fadista acompanhada pelo Conjunto de Guitarras de Raul Nery.