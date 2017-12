Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico inicia hoje uma visita ao Médio Oriente, que o leva no sábado ao Irão, onde tentará pressionar a libertação da iraniano-britânica Nazanin Zaghari-Ratcliffe, presa desde 2016 por conspirar contra Teerão.

Esta visita, a primeira que faz a Teerão desde que assumiu o cargo em julho de 2016, "tem lugar num momento crucial para a região do Golfo, e oferece a oportunidade de discutir uma solução pacífica para o conflito no Iémen, o futuro do acordo sobre o nuclear iraniano, e a atual instabilidade no Médio Oriente", indicou um porta-voz da diplomacia britânica.

A deslocação de Boris Johnson surge numa altura em que Nazanin Zaghari-Ratcliffe deve voltar a comparecer, no domingo, diante da justiça iraniana para responder às acusações de "difusão de propaganda", pelas quais arrisca, se condenada, uma pena de 16 de prisão, disse o seu marido, Richard Ratcliffe, à agência de notícias francesa AFP.