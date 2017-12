Actualidade

As autoridades paquistanesas elevaram hoje para 22 o número de mortos no naufrágio de um barco que transportava peregrinos, ocorrido na tarde de quinta-feira, no sul do país, estando em curso operações de busca e salvamento.

"Descobrimos 22 corpos e resgatámos 66 pessoas. Retomámos esta manhã os trabalhos de busca, mas ainda não encontramos mais ninguém", disse Mirza Nasir Baig, comissário adjunto da zona de Thatta, distrito onde teve lugar o acidente, à agência de notícias espanhola Efe.

Das 66 pessoas que foram resgatadas com vida, três continuam internadas, tendo as restantes recebido alta hospitalar.