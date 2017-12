'Brexit'

O acordo de princípio hoje alcançado sobre os termos da saída do Reino Unido da União Europeia garante que não existirá uma fronteira física entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte, sublinhou a primeira-ministra britânica.

"Não haverá uma fronteira rígida e manteremos o acordo de Belfast", declarou Theresa May, em declarações à imprensa após uma reunião com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, em Bruxelas.

Bruxelas decidiu hoje recomendar aos 27 Estados-membros que se passe à segunda fase das negociações do 'Brexit' (saída do Reino Unido da União Europeia), as futuras relações entre as partes, após terem sido alcançados "progressos suficientes" nos 'dossiês' considerados prioritários na primeira fase das negociações (os termos do 'divórcio'), designadamente direitos dos cidadãos, acordo financeiro e a questão da Irlanda.