'Brexit'

O presidente do Conselho Europeu advertiu hoje que o mais difícil das negociações com o Reino Unido sobre o 'Brexit' ainda está para vir, pois "romper é difícil, mas romper e construir uma nova relação ainda é mais difícil".

"Temos de ter em mente que o desafio mais difícil está ainda pela frente. Sabemos que romper é difícil, mas romper e construir uma nova relação é ainda mais difícil", disse Donald Tusk, numa declaração à imprensa após uma reunião com a primeira-ministra britânica, Theresa May, no dia em que foi alcançado um princípio de acordo sobre os termos do 'divórcio' entre União Europeia e Reino Unido e a Comissão Europeia recomendou a passagem à fase seguinte das negociações, sobre a futura relação.

Apontando que, após acordar os termos da saída, é necessário negociar o futuro, designadamente o período de transição (de dois anos) que o Reino Unido solicitou para concretizar a saída do bloco europeu ('Brexit'), assim como os moldes da futura relação - comercial mas não só - entre as partes, Tusk lembrou que "desde o referendo britânico" que ditou o 'Brexit' já "passou cerca de um ano e meio", e lamentou que "tanto tempo tenha sido gasto com a parte mais fácil" da negociação.