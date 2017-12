Actualidade

As bolsas europeias negociavam hoje positivas no início da sessão, à exceção de Londres, que registava perdas, no dia em que a Comissão Europeia anunciou o acordo sobre os termos do 'divórcio' com o Reino Unido.

Pelas 08:30 (hora de Lisboa), o Eurostoxx 50, índice que representa as principais empresas da zona euro, estava a subir 0,69% para os 3.597,94 pontos.

Por seu lado, a bolsa de Londres registava perdas ligeiras de 0,02% para 7.319,26 pontos.