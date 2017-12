Actualidade

A 15.ª edição do presépio gigante de Vila Real de Santo António está em exposição no centro cultural António Aleixo, na zona pombalina da cidade algarvia, e os autores dizem esperar 30.000 pessoas para "bater o recorde de visitas".

Depois de no Natal de 2016 terem ficado "muito perto" desse número, Augusto Rosa, um dos criadores do presépio, disse à agência Lusa que os 30.000 visitantes é um objetivo que persegue e seria bom para a cidade fronteiriça do sotavento do Algarve, construída de raiz pelo Marquês de Pombal entre 1774 e 1776, durante o reinado de D. José I.

"Estamos sempre tentando bater o recorde e este ano queria superar os 30.000 visitantes, o que era muito bom para uma cidade como Vila Real de Santo António, que tem 10 mil habitantes. Ter 30.000 mil não era mau", afirmou Augusto Rosa.