Actualidade

O romance "Memorial do Convento", de José Saramago, publicado em 1982, inspira uma rota cultural a estabelecer por Lisboa, Loures e Mafra, "resgatando importantes elementos do património religioso, estético e turístico", anunciou hoje a organização.

"Pela primeira vez em Portugal, um livro dá origem a uma rota cultural, abarcando três municípios", afirma a organização, em comunicado enviado à agência Lusa, referindo que este itinerário literário envolve as personagens do romance, nomeadamente os protagonistas, Blimunda e Baltasar, "o sonho utópico de voar de Bartolomeu de Gusmão e a devoção à música de Domenico Scarlatti, fazendo o passado histórico ganhar vida no presente".

A Rota Memorial do Convento segue a narrativa de Saramago, que se torna um "ponto literário aglutinador de momentos e monumentos históricos e paisagísticos do século XVIII, entre Lisboa e Mafra, passando por Loures", unindo "pontos de interesse patrimonial situados em Sacavém, Santo António dos Cavaleiros, Unhos, Santo Antão do Tojal, Fanhões, Malveira, Mafra e Cheleiros".