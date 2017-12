Actualidade

A associação cultural Filho Único assinala, no sábado, em Lisboa, dez anos a promover música dentro e fora de Portugal, com uma série de concertos com colaborações inéditas de artistas como B Fachada, Lula Pena e Vaiapraia.

"Como é uma coisa única e irrepetível decidimos desafiar alguns artistas a colaborarem. Tirando o Panda Bear, que vai tocar em nome próprio, todos os outros são colaborações inéditas entre os artistas", contou Afonso Simões, um dos elementos da Filho Único, em declarações à Lusa.

A SFUCO (Sociedade Filarmónica União e Capricho Olivalense), nos Olivais, acolhe a festa que começa no Bar Tarde, pelas 18:00, com Primeira Dama e Vitor da Discoleção (DJ set), e prossegue no Salão Noite, pelas 21:00.