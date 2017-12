'Brexit'

O primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, salientou hoje que o acordo fechado entre Bruxelas e Londres sobre o 'Brexit' é "o fim do início das negociações" sobre o 'divórcio' britânico do bloco europeu.

"Não é o fim, mas sim o fim do início das negociações", disse Varadkar, numa declaração à imprensa na qual destacou que hoje é "um dia muito importante" para as relações entre a União Europeia e o Reino Unido.

"Atingirmos todos os objetivos traçados para a fase 1, recebemos todas as garantias de que precisávamos do Reino Unido", considerou, acrescentando que Dublin continuará "vigilante durante a fase 2", sobre as relações comerciais futuras e que deverá ser lançada já na próxima semana.