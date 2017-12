'Brexit'

O Tribunal de Justiça da União Europeia poderá ser consultado oito anos após o 'Brexit' a propósito de casos respeitantes aos direitos dos cidadãos europeus no Reino Unido, determina o documento hoje divulgado pela Comissão Europeia sobre as negociações.

O acordo determina a criação de "um mecanismo que permita aos tribunais do Reino Unido decidir, após ter em devida conta se a jurisprudência relevante existe, solicitar questões de interpretação do TJUE desses direitos", acrescentando que estará disponível oito anos após 2019.

O envolvimento do tribunal europeu era uma das questões que dividia os negociadores de Bruxelas e do Governo britânico em matéria dos direitos dos cidadãos europeus, que será recíproco para aqueles que vivem no Reino Unido e para os britânicos que residem nos restantes 27 países da UE.