Actualidade

A Associação Europeia de Fabricantes Automóveis congratulou-se hoje com o acordo obtido para que os países da União Europeia tenham um sistema de controlo de emissões dos veículos mais "robusto e eficiente", mas sem implicar excessos burocráticos.

"O acordo alcançado ontem [quinta-feira] parece conseguir um equilíbrio entre o objetivo de fazer com que todo o sistema de homologação seja mais robusto e eficiente e a necessidade de evitar uma excessiva carga administrativa para os fabricantes", refere um comunicado do presidente da associação, Erik Jonnaert.

Quando for definitivamente aprovado, o consenso obtido entre os negociadores da Presidência do Conselho Europeu e do Parlamento Europeu vai tornar mais exigentes as normas de controlo de emissões poluentes dos veículos, a partir de setembro de 2020.