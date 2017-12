Jerusalém

O Presidente francês, Emmanuel Macron, lançou hoje um apelo "à tranquilidade e à responsabilidade de todos" depois do anúncio dos Estados Unidos a reconhecer Jerusalém como capital de Israel, acerca da qual se mostrou crítico.

No início de uma reunião do grupo internacional de apoio ao Líbano, em Paris (França), numa declaração aos jornalistas, Macron manifestou a sua esperança de que a iniciativa de Washington, que na sua opinião, deveria ser objeto de uma negociação entre as partes, "não venha a trazer instabilidade à região".

O Presidente francês classificou de "infeliz" o anúncio feito pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, ao reconhecer Jerusalém como capital de Israel, à margem da negociação com os palestinianos.