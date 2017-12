Bola de Ouro

O futebolista português do Real Madrid Cristiano Ronaldo disse considerar-se o "melhor jogador da história", na entrevista dada à revista France Football, que na quinta-feira o galardoou com a quinta Bola de Ouro.

"Sou o melhor jogador da história, nos bons e nos maus momentos (...). Respeito as preferências de todas as pessoas, mas não vejo ninguém melhor do que eu", afirmou o avançado luso, que arrebatou o troféu com 946 pontos, e igualou o número de conquistas de Lionel Messi.

O avançado argentino do FC Barcelona ficou no segundo lugar, com 670, e Neymar no terceiro, com 361.