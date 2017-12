Jerusalém

Pelo menos treze palestinianos ficaram hoje feridos com balas de borracha e fogo real na sequência de confrontos em várias localidades da Cisjordânia por causa do reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel, indicou o Crescente Vermelho.

Em várias cidades e vilas, milhares de palestinianos foram para as ruas após a oração do meio-dia e, em alguns casos, lançaram pedras contra tropas israelitas, que responderam com balas de borracha e gás lacrimogéneo. Na cidade de Belém era visível uma coluna de fumo a sair de um dos bairros.

Na quarta-feira, o Presidente Donald Trump anunciou que os Estados Unidos iriam mudar a sua embaixada em Israel de Telavive para Jerusalém, reconhecendo a cidade como capital daquele país.