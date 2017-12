Actualidade

A Comissão Europeia e o Japão concluíram hoje um acordo de livre comércio, que terá agora de ser aprovado pelo Parlamento Europeu e pelos Estados-membros, prevendo-se que entre em vigor em 2019.

"Concluímos as negociações sobre o Acordo de Parceria Económica com o Japão. Os mediadores, de ambos os lados, acordaram os detalhes e já finalizaram o texto legal", informa a comissária europeia do Comércio, Cecilia Malmström, num comunicado hoje divulgado e citado pela agência noticiosa Efe.

Caberá agora à Comissão Europeia fazer a verificação jurídica do compromisso, para o submeter à aprovação dos Estados-membros da UE e do Parlamento Europeu, prevendo-se que o processo termine antes da primavera de 2019 (aquando do fim da legislatura do executivo comunitário).