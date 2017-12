Actualidade

O médio Otávio continua a ser a única baixa no plantel do FC Porto, que prosseguiu hoje a preparação para a visita ao Vitória de Setúbal, no domingo, da 14.ª jornada da I Liga de futebol.

O médio brasileiro realizou hoje tratamento à lesão na coxa direita e falhou o apronto orientado por Sérgio Conceição, que também não contou com Diogo Dalot, que treinou com a equipa B dos 'dragões'.

O FC Porto volta a treinar no sábado, no Olival, às 10:00, antes de o treinador fazer a antevisão da visita a Setúbal, em conferência de imprensa.