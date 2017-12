Jerusalém

O Presidente russo, Vladimir Putin, efetua na segunda-feira uma visita a Ancara para debater com o seu homólogo turco Recep Erdogan questões relacionadas com Jerusalém e a Síria, anunciou hoje a presidência turca.

Esta visita surge depois do Exército russo ter afirmado, hoje, que o território sírio tinha sido "totalmente libertado" do autoproclamado grupo Estado Islâmico.

Por outro lado, adianta a agência noticiosa France Presse, o encontro dos dois chefes de Estado surge num contexto de fortes tensões na região do Médio Oriente, depois do reconhecimento de Jerusalém como capital do Estado de Israel, pelo Presidente norte-americano, Donald Trump.