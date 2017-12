Actualidade

Dacar, 08 dez (Lusa) --- O secretário-geral adjunto das Nações Unidas para as operações de paz, Jean-Pierre Lacroix, adiantou hoje que um ataque no Leste do Congo resultou na morte de um "grande número" de capacetes azuis, ferindo bastantes outros.

Jean-Pierre Lacroix adiantou no Twitter que o ataque ocorreu na noite de quinta-feira na província de Kivu Norte.

O responsável da ONU manifestou-se "indignado" com o ataque e revelou que estão em curso operações de assistência médica. Lacroix não fez referência aos autores do ataque.