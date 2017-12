Actualidade

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, desejou hoje que o próximo ano seja "descontaminado" do "clima eleitoral" de 2019 e espera poder começar a analisar o Orçamento do Estado para 2018 (OE2018) antes do Natal.

O Presidente da República admitiu ainda que, "em princípio", a tradicional mensagem de Ano Novo, em declaração ao país, vai ocorrer numa localidade do centro de Portugal, fustigado pelos violentos e trágicos fogos florestais de junho e outubro - locais onde Rebelo de Sousa vai passar o período das "Festas", em comunhão com as populações e homenageando as vítimas.

"Relativamente ao ano que vem, que não é eleitoral - ano eleitoral é 2019. O problema é diferente, é o orçamento para 2019, que vai ser discutido no final do ano que vem. Até que ponto é ou não contaminado pelo ambiente eleitoral de 2019. O que desejaria é que fosse descontaminado desse clima eleitoral", afirmou, à margem de uma visita a uma das três residências que acolhem jovens mães solteiras e crianças da instituição particular de solidariedade social "Ajuda de Mãe", em Oeiras.