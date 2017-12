PSD

O candidato à presidência do PSD Rui Rio acusou hoje, em Barcelos, o Governo de prosseguir o crescimento económico pela via do consumo, alertando que esse modelo significará o regresso a Portugal de "uma 'troika' qualquer".

Rio, que falava num almoço com cerca de 350 apoiantes, disse que o caminho do crescimento económico tem se assentar no aumento do investimento e das exportações.

"O crescimento económico tem de ser feito por mais exportações e mais investimento e não por mais consumo, que é aquilo que é o modelo que está atualmente no Governo, muito condicionado pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP", referiu.