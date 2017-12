Actualidade

A exposição de obras de arte da coleção da portuense Fundação de Serralves na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento, Lisboa, já teve "cerca de quatro mil visitantes", segundo fonte do gabinete de António Costa.

Em 05 de outubro, assinalando o dia da implantação da República, o também secretário-geral socialista inaugurou a iniciativa denominada "Arte em São Bento", que deverá ter continuidade nos próximos anos com obras oriundas de fora de Lisboa.

Neste caso, são 26 fotografias ou pinturas expostas que podem ser admiradas todos os domingos, de forma gratuita, entre as 10 e as 17 horas. A mostra vai terminar no próximo dia 17 de dezembro, último de dois domingos em que ainda será possível a visita.