Actualidade

A nadadora do Algés Rita Barros Frischknecht melhorou hoje o recorde dos 200 metros costas, que lhe pertencia, obtendo a marca de 2.09,12 minutos no decorrer dos Campeonatos Nacionais de juniores e seniores de piscina curta, no Porto.

Rita Barros Frischknecht detinha desde 18 de junho de 2017 a marca mais rápida na distância, então de 2.10,55 minutos, então batido na piscina do Algés.

Miguel Nascimento (Benfica) já havia batido hoje o recorde nacional absoluto nos 800 metros livres masculinos, completando a prova em 7.48,18 minutos.