As críticas de Catarina Martins, do BE, ao Partido Socialista, em entrevista ao Expresso, são "lamentáveis" defendeu Francisco Assis, criticando o silêncio da direção do partido.

O ex-eurodeputado socialista Francisco Assis considerou que as declarações de Catarina Martins são "um ataque ao carácter" do partido.

Em declarações à agência Lusa, Francisco Assis diz que são "inadmissíveis" as acusações de Catarina Martins, nomeadamente quando diz, em entrevista ao Expresso, que "o PS é permeável aos grandes interesses económicos".