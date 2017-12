Actualidade

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, disse hoje que os benfiquistas não podem andar de cabeça baixa e pede para que se orgulhem dos êxitos recentes do clube.

"Nenhum de nós pode andar com a cabeça baixa. Devemos ter bastante orgulho naquilo que fizemos nos últimos anos. A obra está à vista", disse hoje Luís Filipe Vieira, na Covilhã, onde se deslocou para inaugurar as Casas do Benfica da cidade e a do Tortosendo, vila a poucos quilómetros de distância.

O presidente dos 'encarnados' pede que, quando em campo os resultados não forem os esperados, os adeptos se unam.