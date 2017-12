Actualidade

O treinador do Benfica refutou hoje a ideia de que os 'encarnados' retirem alguma vantagem do afastamento das competições europeias de futebol e desvalorizou uma possível saída do comando técnico caso não vença pentacampeonato.

Rui Vitória, que fazia a antevisão da partida com o Estoril-Praia, da 14.ª jornada da I Liga portuguesa, considerou que "não há uma relação direta" entre o afastamento da Europa e eventuais benefícios para os 'encarnados' relativamente a Sporting e FC Porto, que vão continuar a disputar as provas europeias.

"Nos últimos dois anos, fomos campeões nacionais e fomos longe nas competições europeias. Eu prefiro jogar mais vezes e treinar menos. Não há, da minha parte, qualquer certeza absoluta relativamente a uma causa-efeito e não admito que alguém venha dizer o contrário", afirmou, em conferência de imprensa.