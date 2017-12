Actualidade

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, disse hoje estar na altura de acabar com as ameaças e insinuações sobre os agentes desportivos e considera que é necessário mudar de atitude no futebol.

"É tempo de acabar com as ameaças e insinuações sobre os agentes desportivos. Neste tempo de Natal, é tempo de família, é tempo também de a família do futebol mudar de atitude", disse hoje o dirigente 'encarnado', na Covilhã, durante o jantar de inauguração das novas instalações da Casa do Benfica na cidade e no Tortosendo.

Luís Filipe Vieira sublinha ser importante todos assumirem as suas responsabilidades, pede celeridade no apuramento "da verdade" e manifesta a disponibilidade do clube para ajudar a encontrar soluções.