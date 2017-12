Actualidade

Um 'bis' de João Novais permitiu hoje ao Rio Ave receber e vencer o Moreirense por 2-1, no jogo de abertura da 14.ª jornada da I Liga de futebol, o qual estava a perder desde os 55 minutos.

Os 'conegos', adiantaram-se no marcador aos 55 minutos, através do venezuelano Pena, mas a equipa de Vila do Conde reagiu e virou com dois golos de João Novais (73 e 89 minutos), jogador que entrou aos 52 minutos para o lugar de Leandrinho.

Com esta vitória, o Rio Ave destacou-se no sexto posto com 23 pontos, enquanto a equipa de Moreira de Cónegos é 17.ª e penúltima classificada com apenas oito pontos.