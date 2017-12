Actualidade

O secretário-geral adjunto da ONU para os Assuntos Políticos terminou hoje a visita à Coreia do Norte, durante a qual ambas as partes acordaram "manter contactos de forma regular a vários níveis", segundo os 'media' norte-coreanos.

Jeffrey Feltman iniciou na terça-feira, em Pyongyang, uma rara visita oficial à Coreia do Norte, a primeira do tipo em sete anos, durante a qual manteve reuniões com dirigentes do regime como o ministro dos Negócios Estrangeiros norte-coreano, Ri Yong-ho.

Pouco depois de o emissário da ONU ter deixado hoje Pyongyang, com destino a Pequim, os 'media' estatais norte-coreanos fizeram um balanço da visita de cinco dias, destacando o "profundo entendimento" entre as partes, insistindo que a atual crise na península coreana figura como consequência da "hostilidade" dos Estados Unidos.