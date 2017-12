Actualidade

O republicano Trent Franks demitiu-se abruptamente na sexta-feira do Congresso dos Estados Unidos, depois de o Comité de Ética da Câmara dos Representantes ter aberto uma investigação na sequência de acusações de comportamentos sexuais inadequados.

O deputado, de 60 anos, eleito pelo estado do Arizona anunciou na sexta-feira a sua demissão com efeitos imediatos, por ser "a melhor decisão" para a sua família após a sua mulher ter sido hospitalizada em Washington devido a "um mal-estar contínuo", isto depois de na véspera ter declarado que iria renunciar a cargo mas apenas a partir de 31 de janeiro.

Num primeiro comunicado, divulgado na quinta-feira, Trent Franks reconheceu que deixou duas antigas funcionárias numa situação desconfortável ao ter discutido com elas a possibilidade de serem barrigas de aluguer, mas garantiu "nunca ter intimidado fisicamente, coagido ou tentado ter qualquer tipo de contacto sexual" com nenhuma funcionária do Congresso.