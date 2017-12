Actualidade

As autoridades do Vietname detiveram um ex-membro do Comité Central do Partido Comunista pela alegada prática de corrupção quando dirigia a principal empresa de energia estatal, noticiaram hoje os 'media' locais.

Dinh La Thang, 56 anos, é suspeito de "violar a regulação estatal na gestão económica, causando graves consequências", indicou o Ministério da Segurança Pública num comunicado divulgado na noite de sexta-feira, citado pelo jornal oficial Dan Tri.

A polícia investiga dois casos de supostas irregularidades ocorridas durante o mandato de Dinh La Thang como presidente da PetroVietnam (2009-2011), a sociedade que controla o petróleo e o gás no país.