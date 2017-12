Actualidade

A antiga Presidente do Brasil Dilma Rousseff defendeu que a perseguição sob a acusação de corrupção contra o também ex-chefe de Estado Lula da Silva tem lugar porque a direita "não tem um candidato" às eleições de 2018.

Rousseff, que participou na sexta-feira numa conferência na capital do Uruguai, Montevideu, afirmou que os partidos de centro e direita do Brasil querem destruir Lula por via de uma "guerra política", asseverando, porém, que o seu antecessor (2003-2010) vai ser novamente candidato à presidência.

"Se tivessem um candidato não quereriam tanto destruir Lula. Querem destruí-lo porque não têm um candidato", afirmou.