BES

Os emigrantes lesados pelo BES que aceitaram a proposta feita este ano pelo Novo Banco para recuperação parcial do investimento já receberam nas suas contas bancárias o equivalente a 60% do dinheiro investido com o colapso do banco.

Esta informação foi transmitida à Lusa pelo presidente da Associação Movimento Emigrantes Lesados Portugueses (AMELP), Luís Marques, que disse que os investidores "já receberam nas suas contas [do Novo Banco} o que estava estipulado, 60% do dinheiro".

O dinheiro foi depositado pelo Novo Banco em depósitos a prazo durante os meses de outubro e novembro.