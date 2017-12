Actualidade

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, disse hoje esperar "um jogo difícil" no terreno do Vitória de Setúbal, na 14.ª jornada da I Liga de futebol, pela motivação do adversário em "inverter o momento menos bom".

O técnico dos 'dragões', que lideram o campeonato, elogiou a equipa de Setúbal, bem como o treinador José Couceiro, mas admitiu que o grupo portista está preparado para lutar pela vitória.

"Estamos perante um adversário difícil. Vai ser uma partida difícil como são todos os jogos da I Liga. É certo que o Vitória de Setúbal está a passar algumas dificuldades, mas é nestes momentos difíceis que as equipas tentam superar e inverter esse momento", afirmou Sérgio Conceição.