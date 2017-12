Actualidade

O guarda-redes Paulo Lopes substituiu hoje o belga Svilar na lista de convocados do Benfica para a receção ao Estoril-Praia, da 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, anunciou hoje o clube 'encarnado'.

"O guarda-redes Paulo Lopes integrou, na manhã deste sábado, o estágio da equipa principal do Benfica, saindo Svilar devido a uma gastroenterite", lê-se no sítio oficial do Benfica na Internet.

O tetracampeão Benfica, terceiro classificado com 30 pontos, menos três do que FC Porto e Sporting, recebe hoje o Estoril-Praia, 18.º e último com os mesmos oito pontos do Moreirense, a partir das 18:15, num encontro que vai ser arbitrado por João Pinheiro, da associação de Braga.