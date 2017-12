Actualidade

O ministro da Administração Interna assegurou hoje que o Governo está a trabalhar com a Câmara de Lisboa e as forças de segurança, de forma "concertada", no caso da discoteca Barrio Latino, onde um segurança foi morto a tiro.

"Dentro do acompanhamento das questões de segurança em todo país, mas designadamente em Lisboa, estamos a trabalhar com o senhor presidente da Câmara Municipal de Lisboa e com as forças de segurança", afirmou Eduardo Cabrita.

O governante falava à margem do XXIII Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), que decorre hoje em Portimão.